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Lo asesinaron de un ladrillazo en la cabeza en el estado Táchira. El hecho ocurrió en las Minas de Lobatera, en el sector Minas de Carbón. José Francisco Parra Morales de 51 años estaba tomando bebidas alcohólicas con otro sujeto cuando entre ambos surgió una discusión.

A las tres de la mañana la discusión se tornó acalorada y fue cuando César Casanova Ortiz tomó un ladrillo y se lo lanzó al sujeto golpeándolo en la cabeza. Parra Morales cayó al piso muriendo de forma inmediata en el lugar.

Lo asesinaron de un ladrillazo en la cabeza en el estado Táchira

Cuando las personas corrieron a auxiliarlo, Casanova Ortiz encendió su moto huyendo del lugar. Se pudo conocer que Casanova de 20 años de edad, está solicitado por un Tribunal del estado Táchira por el delito de lesiones intencionales leves.

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Las autoridades buscan a Casanova por varios municipios de la entidad andina por el delito cometido contra el quincuagenario. Como por la solicitud que tiene por parte del Tribunal de esa entidad.

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