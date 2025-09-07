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A un sujeto lo daban como desaparecido y se había ido con otra mujer. El caso ocurrido en la India se volvió viral en los últimos días. Jitendra Kumar, en el año 2020 salió de su aldea y nunca regresó.

La familia, su esposa y los amigos lo daban como una persona desaparecida, de hecho había sido extraña el repentino adiós del hombre. El cual parecía que se lo había tragado la tierra, las personas hablaban acerca de Kumar.

Algunos incluso señalaban a su esposa de la desaparición del hombre, no había dejado pistas, algunos esperaban una mala noticia acerca del sujeto. Sheelu era la esposa de Kumar, la cual dijo en más de una oportunidad que no tenía nada que ver con el adiós del sujeto.

La policía luego de la denuncia, comenzaron a investigar el paradero del hombre, hubo fotos en puntos clave. Pero nadie lo había visto, este había desaparecido por completo y no había dejado ninguna pista.

Muchas personas se resignaban a darle el adiós al sujeto, el cual no dejó rastros. Pero se sorprendieron con lo que iba a pasar en las redes sociales, sobre todo en la red social Instagram donde lo vieron.

Lo daban como desaparecido y se había ido con otra mujer

Fue cuando uno de sus amigos, que más le conocía estaba revisando la red social de la “camarita” cuando se llevó una gran sorpresa. En una serie de videos aparecía Kumar, el hombre supuestamente desaparecido.

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Este estaba de lo más feliz, con otra mujer, con la cual había iniciado una nueva vida y había encontrado la felicidad. Kumar nunca había dicho nada pero fue descubierto por familiares y amigos que se había marchado con otra mujer.

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