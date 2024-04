Compartir

El descontento en la oposición se generó luego que el Presidente de Colombia, Gustavo Petro se reunirá solo son Manuel Rosales y no con todo el pluralismo que hay adverso al gobierno. Así lo dijo Corina Yoris, en una entrevista al Diario El Tiempo de Bogotá.

“Petro no se reunió con la oposición. El gobernador Rosales no representa hoy a la oposición”, expresó Yoris. Indicó que se esperaba una reunión amplia pero solo el mandatario neogranadino estuvo una conversación con el actual gobernador del Zulia.

“La oposición la representa la Plataforma Unitaria y María Corina. Pero ¿cómo saber que Petro no se reunió con él para decirle que se acerque a la real oposición?”, dijo Yoris. Se esperaba incluso todos los sectores de la oposición.

Descontento en la oposición

Yoris indicó que no puede calificar como un pacto con el gobierno la inscripción de Manuel Rosales. Resaltó que ellos esperan que solo fue un acto para que la tarjeta estuviera en el tarjetón electoral.

“Yo no podría decir nunca que eso fue un pacto. Eso sería una especulación de mi parte. Me voy a atener a las declaraciones hechas por Rosales, donde dice que fueron un acto de preservar la tarjeta. No creo que dar otra interpretación me corresponda a mí”, afirmó.

