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Luego del accidente de tránsito sufrido hace unos días, el lanzador Carlos Hernández del Caracas dijo estar fuera de peligro. Hubo preocupación por el hecho vial donde quedó atrapado en el vehículo que conducía.

El serpentinero dijo estar mejorando poco a poco y estar en recuperación, comentó que no está haciendo uso de sus redes sociales. El accidente preocupó a los seguidores pero está ya recuperándose.

Lanzador Carlos Hernández del Caracas fuera de peligro luego del accidente

El lanzador Carlos Hernández sufrió el accidente en la Avenida Guayana entre Puerto Ordaz y San Félix. Informaron sus familiares que llevaron a su primo y a él a una clínica privada para recibir atención médica.

“Buenas, mi gente dejo esta historia para notificarles que gracias a la Misericordia de Dios me encuentro fuera de peligro. Sin embargo no estoy haciendo uso de mis redes sociales, gracias por preocuparse por mi estado de salud, más adelante les informo cómo voy avanzando”, dijo Hernández.

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