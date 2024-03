Compartir

Corina Yoris hoy destacó que hay probabilidades que no se pueda postular, pero están camino a una transición en el país. Ayer circularon muchos rumores que habría otra persona asumiendo el cargo de Yoris.

Pero hasta ahora parece que son solo rumores, el viernes el nombre de Yoris salió a la luz pero ayer domingo factores del gobierno dijeron que no podrías postularse. Debido a una doble nacionalidad.

Eso quedó descartado por Yoris como por el mismo gobierno de Uruguay quien destacó que la candidata sustituta no tiene dicha nacionalidad. La oposición pidió al menos dos días más para poder inscribir al candidato.

«Hay probabilidades de que no me pueda postular. Están las tarjetas bloqueadas, no hay manera de acceder al sistema. No se puede ni siquiera con la tarjeta de UNT, ni de la MUD, ninguna de las dos», comentó.

Corina Yoris hoy

«No han podido inhabilitarme, han sacado uno que otro tuit fuerte que yo había escrito hace cuatro, cinco o diez años, que a veces hasta risa me da leer. Eso es lo poco que pueden haber conseguido, no, encuentran qué decirme y, entonces, obstaculizan«, dijo a La Gran Aldea.

Hoy se espera que sea el último día para inscribir candidatos y de hecho, Nicolás Maduro va hoy al CNE a formalizar su candidatura.

