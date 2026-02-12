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Diosdado Cabello sobre la Ley de Amnistía indicó que el papel de la Revolución Bolivariana será importante. Resaltó que la viabilidad de la misma para lo que es la Convivencia Democrática reside en que solo la puede aprobar la tolda roja ya que son mayoría en la Asamblea Nacional.

Comentó que ellos tienen un alto número de parlamentarios en la Asamblea y estos serán los encargados de discutir la misma. Las declaraciones las dio en su programa Con El Mazo Dando por VTV.

“Esa ley de amnistía solo la puede aprobar el chavismo porque tenemos mayoría. Es así. Ahí están los diputados del PSUV y la presidenta encargada (Delcy Rodríguez) puede, en su condición de presidenta, indultar”, afirmó.

Habló que el chavismo tiene una trayectoria de 27 años los cuales se han dado este tipo de medidas. Entre ellos los hitos de lo que fue la Constituyente de 1999 como los indultos otorgados por los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Diosdado Cabello sobre la Ley de Amnistía

“Amnistía puede venir de amnesia, pero no quiere decir olvido. Se ven muy tiernos pidiendo por los que quemaron seres humanos. Por los que planificaron invasiones o por los que intentaron asesinar al presidente Maduro desde la cárcel”, señaló.

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“Nosotros levantamos las dos manos en el PSUV y nuestros diputados están haciendo sus aportes. Pero que cada quien asuma su responsabilidad. La única garantía de paz en este país la representa el chavismo”, concluyó.

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