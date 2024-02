Compartir

El Chino Cano es uno de los personajes que los lectores de sucesos nunca olvidan, en el año 2012 concedió una entrevista al Correo del Orinoco. Allí habló de lo que sucedió en el sonado caso Vegas Pérez del año 1973. El “Caso Vegas” cumplirá el 22 de febrero 51 años.

Cano dijo en varias oportunidades que se consideraba una víctima del terrorismo mediático. Destacó que para 1973 fue criminalizado por la prensa; por la muerte de Carlos Vicente Vegas Pérez.

El Chino era un personaje que salió mucho en televisión en esos años, vestía siempre suéter “cuello tortuga”. Llevaba lentes oscuros grandes y además de llevar siempre jeans y sus muletas por el problema de la pierna. Además de llevar el cabello largo.

Los setenta eran los años de las motos, las máquinas mandaban en Caracas como en Valencia. Era la moda de aquellos años, Fermín Mármol León era el comisario de la policía científica que llevaba el caso. Luego de eso plasmaría el caso en el libro 4 Crímenes 4 Poderes. Y en 1983 Román Chalbaud lo llevó al cine como “Cangrejo I”

En esa oportunidad Cano dijo algo que poco se había escuchado en la prensa desde ese entonces. Dijo que siempre se habló de Carlos Vegas Pérez como un adolescente pero cuando fue asesinado estaba a dos semanas de cumplir la mayoría de edad.

El Chino Cano dijo ser un “chivo expiatorio”

“Caí (en la policía) junto a otros tipos del Country Club, en la casa del sobrino del presidente Rafael Caldera, Alfredo Luis Parilli Pietri, y pasé cuatro años en la cárcel. A ellos los soltaron y cayeron (presos) con drogas, carros robados, billetes falsos, armas, convictos y confesos”; comentó en dicha entrevista.

Resaltó que en esos tiempos había que tapar la corrupción como la delincuencia además de la degeneración que había en cierto sector de la población. Y es por ello que destaca que fue el chivo expiatorio del caso.

“Nunca me quitaron droga, no firmé, no puse mi huella ni en la PTJ ni el tribunal. Me utilizaron para tapar la corrupción, la delincuencia y la degeneración de la burguesía del Country Club. Fui el chivo expiatorio”, aseveró al Correo del Orinoco.

Luego de salir de la cárcel donde duró cuatro años dijo que había una propaganda en su contra en un programa radial. Donde se dedicaban a hablar mal de él, destacó que lo más difícil fue recuperar su vida. Ya que en la calle lo llamaban “mata niño”.

Dijo que le costó conseguir trabajo luego de que se le señalara en uno de los casos más sonados en el país. Pero no desmayó en sacar provecho a su talento como pintor.

“Estuve durante cuatro años en siete cárceles. Siempre estuve en líos reclamando contra el sistema, luchando y el último año me cansé y me dediqué a pintar”, dijo Cano.

