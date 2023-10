Compartir

El Gobernador Rafael Lacava y los accidentes de tránsito en Carabobo volvieron a ser el tema de tendencia en horas de la noche de este miércoles. Luego de un accidente de tránsito que reportara Invialca en la Autopista Valencia Puerto Cabello.

Destacó el mandatario estadal sobre los hechos viales con el transporte de carga pesada. Indicó Lacava que tendrá que ponerse estricto ante la cantidad de accidentes que hay en la ARC, como en la Valencia Puerto Cabello y la Autopista Campo de Carabobo.

“Me voy a poner estricto con este tema de quien conduce por las autopistas, se me van aponer bravos, se me van a quejar. Va a llamar a fulano pero si yo no le pongo coto en nuestras autopistas van a seguir los accidentes, heridos y muertos”, dijo Lacava.

Resaltó que él como Gobernador debe frenar la situación que hay en materia vial. Esto ante la cantidad de accidentes de tránsito que hay en la actualidad. A diario se están registrando accidentes, choques y volcamientos en las vías.

“Veo por estas autopistas a gente a todo lo que da el carro, como si el mundo se fuera a acabar mañana. Cuando usted conduce una gandola, un camión, usted tiene que estas consciente del riesgo que eso significa”.

Hay que parar la irresponsabilidad de algunos conductores en nuestras autopistas q ponen en peligro las vidas y la integridad física de las personas q nada tienen q ver con las sinvergüencerías de estos irresponsables del volante.

Vuelve el Carro de Drácula

“No podemos seguir tolerando esta realidad, estamos obligados como estado a poner orden. No me la calo más. Vuelve el carro de Drácula a las autopistas. Ya saben guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidados”, dijo Lacava.

Se espera ahora por el plan diseñado para poner freno a la situación vial que se está presentando en las autopistas. Además de principales calles o avenidas de Valencia y el estado Carabobo.

