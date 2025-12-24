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Las luces LED de alta potencia en el país están prohibidas, el ministro de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado cabello habló sobre el tema. Aquellos conductores que empleen faros LED de alta potencia serán detenidos y sancionados.

Cabello destacó que las luces LED son un peligro para los conductores, esto afecta la visibilidad. Indicó que las mismas están prohibidas en zonas urbanas además de otras vías que hay en el país.

Luces LED de alta potencia prohibidas en Venezuela

«Anoche veníamos por esta avenida y venían dos carros con luces LED; son de estas luces que encandilan a cualquiera, y eso no debe usarse en la ciudad. No debe usarse en las carreteras porque pone en peligro a los venezolanos y venezolanas», dijo Cabello.

Es por ello que Cabello giró instrucciones a las autoridades viales, y aquellos conductores que utilicen dichas luces quedarán detenidos. «Conductor que cargue eso de aquí en adelante que asuma su responsabilidad, y los organismos de vigilancia de tránsito que cumplan con el deber, el que cargue eso debe ser detenido de inmediato ¿por qué? Porque encandilan a familias enteras que salen de la carretera pudiendo ocasionar una tragedia», resaltó.

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