ActualidadNacionalPortadaTendenciaN24C

Lo que dijo el ministro Diosdado Cabello de las luces LED de alta potencia

By Redacción Carabobo
0
129
luces LED de alta potencia

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Las luces LED de alta potencia en el país están prohibidas, el ministro de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado cabello habló sobre el tema. Aquellos conductores que empleen faros LED de alta potencia serán detenidos y sancionados.

Cabello destacó que las luces LED son un peligro para los conductores, esto afecta la visibilidad. Indicó que las mismas están prohibidas en zonas urbanas además de otras vías que hay en el país.

Luces LED de alta potencia prohibidas en Venezuela

«Anoche veníamos por esta avenida y venían dos carros con luces LED; son de estas luces que encandilan a cualquiera, y eso no debe usarse en la ciudad. No debe usarse en las carreteras porque pone en peligro a los venezolanos y venezolanas», dijo Cabello.

Es por ello que Cabello giró instrucciones a las autoridades viales, y aquellos conductores que utilicen dichas luces quedarán detenidos.  «Conductor que cargue eso de aquí en adelante que asuma su responsabilidad, y los organismos de vigilancia de tránsito que cumplan con el deber, el que cargue eso debe ser detenido de inmediato ¿por qué? Porque encandilan a familias enteras que salen de la carretera pudiendo ocasionar una tragedia», resaltó.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Circulación de transporte de carga está restringida en el país

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Informador/Barquisimeto
Artículo anterior
Indicadores económicos y el precio del dólar BCV hoy 24 de diciembre de 2025 y la tasa para el viernes
Artículo siguiente
Sentenciado por delitos de violencia sexual y actos lascivos en Aragua
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes