La Oficina Técnica de la ONU fue nombrada en el programa Con Maduro + por el Presidente Nicolás Maduro. Quien expreso que las Naciones Unidas le deben una disculpa al país y reafirmó su condición de mantenerla cerrada hasta nuevo aviso.

Esta medida se debe a la intromisión de esta en asuntos internos del país, comentó el mandatario nacional. Espera que dichos funcionarios hagan una disculpa pública a Venezuela y a no estar participando en asuntos internos.

“Hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, no respete la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverán al país”; dijo el Jefe de Estado venezolano en su programa de ayer lunes.

Indicó que dicha oficina se creó en 2019, cuando Michelle Bachelet era la comisionada de Derechos Humanos. Allí nació este espacio, pero por algunos acontecimientos hechos desde hace unas semanas se decidió el cierre.

“Ella nos hizo una visita en el 2019. conversamos, y le dije: Vamos a instalar una oficina de asesoría técnica, jurídica de la Alta Comisionada en Venezuela. Ella estuvo de acuerdo y firmamos un documento”, dijo.

Oficina Técnica de la ONU y las elecciones

En torno a las elecciones indicó que el Poder Electoral va a fijar el cronograma porque en 2024 están pautadas. “El Poder Electoral fijará el cronograma electoral porque en el 2024 en Venezuela hay elecciones presidenciales llueva, truene y relampaguee”.

