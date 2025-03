Compartir

La nueva gerencia deportiva de Magallanes, con Federico Rojas al frente dio a conocer algunos puntos para la próxima temporada. Uno de ellos sería el regreso de Pablo Sandoval con los turcos para la 2025 2026.

“Ya conversamos con Pablo Sandoval y nos manifestó su interés, sus ganas de jugar con Magallanes en la próxima temporada. No sabemos fecha o desde cuando, pero tiene el interés de estar con el equipo en la 25-26”, dijo Rojas.

Sandoval quería jugar el año pasado pero no hubo un acuerdo con la gerencia deportiva cuando estaba a cargo de Luis Blasini. Pero Rojas hizo énfasis en que no se tiene una fecha disponible para que juegue.

“Todavía es muy temprano para saber desde cuando Pablo (Sandoval) esté con el equipo. Además el tiene muchos compromisos pero ya nos demostró sus ganas e interés; de estar con el equipo la próxima temporada», dijo Rojas

Nueva gerencia deportiva de Magallanes y Elvis Andrus

En cuanto a si Elvis Andrus jugará con Magallanes, ya que quiere retirarse con el equipo Rojas dijo que no ha conversado con el infielder todavía. “Con Elvis Andrus no he conversado todavía pero hablaremos en los próximos días. Las puertas están abiertas para contar con él. Para nosotros sería muy valioso tener a un jugador como Elvis en el equipo y que se retire con el uniforme de Magallanes.

