Compartir

La tarotista Mhoni Vidente en el mes de agosto 2025, dio sus predicciones y dos fechas de suma importancia. La pitonisa cubana indicó que lo que resta de mes podría ser de conflictos mundiales.

Resaltó que dichas fechas de este mes como lo son el venidero 13 de esta semana y 21 la semana próxima podrían ocurrir unos cambios en el mundo. A nivel climático como de conflictos a nivel de algunos países.

Las tormentas solares regresan nuevamente, y eso ocurrirá según dijo en un video del fin de semana. Además predijo temblores en algunos países del mundo, como el calor que podría ser protagonista nuevamente.

Tarotista Mhoni Vidente en el mes de agosto

“El día 13 de agosto es un día clave porque el Sol se va a acercar más a la Tierra en todos los sentidos. Van a haber tormentas solares, movimientos sísmicos, movimientos fuertes… temperaturas altísimas de calor”, dijo.

NO DEJES DE LEER AHORA: Primer actor Eduardo Serrano fue diagnosticado con cáncer

“Estamos hablando que más de 300 millones de personas en el mundo entero, especialmente en México, Estados Unidos y Europa; van a sufrir una onda de calor que no se veía en este tiempo”, comentó la vidente.

Habló que el 21 de agosto podrían ocurrir algunos conflictos entre varios países. Resaltando nuevamente el clima como protagonista. “El 21 de agosto se visualiza otra vez la guerra en Asia. Estarán Irán, Pakistán, Israel, Rusia, y parte de China. Será un mes de sol fuerte”, sentenció.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas