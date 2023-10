Con el empate en los últimos minutos de Venezuela, en la Arena Pantanal de São Paulo, el frenesí de la hinchada Verdeamarela se logró escuchar, siendo el 10 uno de los más apuntados. Esto fue lo que dijo Neymar Jr tras ser abucheado en Brasil.

Al finalizar el partido y luego de muchos roses entre los jugadores de ambos bandos, mientras el ex Paris Saint Germain se dirigía al túnel, fue golpeado en la cabeza por lo que se presume es un balde de cotufas, acto que fue acompañado de insultos por parte de sus propios aficionados.

Neymar Jr was hit with a bag of popcorn after Brazil played Venezuela. The game ended 1-1. 😤

pic.twitter.com/0Usedq54vv

— CentreGoals. (@centregoals) October 13, 2023