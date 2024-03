Compartir

Una modelo de Playboy y Leonardo DICaprio fueron noticia en las últimas horas por un sorpresivo encuentro en un local nocturno. Hieke Konings una despampanante holandesa de 22 años dijo que el actor no es lo que ella esperaba.

El presunto encuentro entre el protagonista de Titanic y la modelo europea de la revista del conejo se dio hace unos días. La joven afirma que le llamó la atención verlo con su gorra y sudadera y que todo empezó con un intercambio de miradas.

Konings destacó que los mismos representantes del actor le invitaron a la mesa para compartir. “Lo vi sentado con su sudadera negra y su gorra negra y nos miramos a los ojos”, dijo en una entrevista para la revista del conejo.

La joven admitió sentarse con la estrella de cine y la pregunta era si el salía con mujeres menores de 25 años. Por el cual el actor dijo en plan jocoso que era culpable. Konings dijo que luego de la pregunta vino un beso.

Pero al parecer dicho beso no cumplió con las expectativas de la muchacha. Y que le pareció un beso normal. “No fue el mejor que he tenido”, dijo que el mismo no era el que ella esperaba.

Modelo de Playboy y Leonardo DiCaprio

La dama admite que el actor y que la había invitado a su casa, pero ella se negó y dijo no conocerlo lo suficiente. “Reaccionó muy sorprendido. Por supuesto, no estaba acostumbrado. Cuando le dije que no le conocía lo suficiente, respondió con dulzura: ‘Lo respeto’”, dijo Konings.

Fue cuando el actor se dirigió a otra de la dama que estaba en el lugar marchándose de allí. Comentó la estrella de la revista del conejo que el actor no es lo que esperaba. “Leo es demasiado raro y demasiado viejo”, prosiguió la modelo.

Konings dijo también lo que se conoce del actor en la intimidad. “Una amiga dijo que se dejaba los auriculares puestos durante el sexo porque no quería oírla. Y otra dijo que incluso le puso una almohada en la cabeza”, reveló.

Por su parte, los representantes del actor desconocieron lo sucedido y dijeron al Daily Mail que nunca la han visto.

