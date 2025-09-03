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Lo que estaría ligando la Vinotinto para mañana en caso de un escenario adverso es una derrota de Bolivia. El cuadro criollo jugará mañana a las 7:30 de la noche contra Argentina, donde hay muchos factores.

El primero de ellos, será el partido de despedida de Lionel Messi en una eliminatoria en su país. Ya Argentina está clasificado pero por supuesto no se quieren despedir con una derrota, por el contrario quieren despedir a Messi con una victoria.

Venezuela está preparada, lista, dijo el entrenador vinotinto Fernando “Bocha” Batista. E indicó en una entrevista para ESPN que buscarán arruinarle la fiesta a Messi en su país para la noche del jueves.

La Vinotinto tiene la oportunidad de quedarse con el puesto de repechaje, aun no ganando, pero ligando que Bolivia no gane, en otras palabras que no sume un punto. Ya que precisamente nos separa de ellos es un punto.

Ligando la Vinotinto

Habría que esperar las dos jornadas, en las cuales, Venezuela tiene que sumar puntos, aunque sea un empate. Será dramático el escenario de los dos encuentros, ya que la selección va ante Argentina y luego ante Colombia.

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Desde las 7:30 de la noche de mañana se espera que el país se paralice, se sabe de pantallas gigantes en centros comerciales como en zonas populares. Donde se verá el encuentro desde las 7:30 de la noche.

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