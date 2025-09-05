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El entrenador de la Vinotinto, Fernando “Bocha” Batista, dio sus impresiones luego del encuentro ante Argentina. Lamentablemente un 3×0 dejó un sabor amargo en la selección nacional.

Argentina arropó desde el minuto 30 en adelante, y desde allí se adueñaron del balón y del ataque. Venezuela se vio limitada, falta de manejo de la pelota como un ataque claro para llegar al arco argentino.

Pero el entrenador Batista, indicó que hay que tener seguridad en este grupo, para de esa manera llegar a Maturín confiados. Dijo que hay que tener mucha confianza en los integrantes del plantel vinotinto.

Lo que pidió el entrenador de la Vinotinto para enfrentar a Colombia

«En el primer tiempo hicimos un planteo inteligente, poblando principalmente la mitad de cancha en donde Argentina se hace fuerte», resaltó Batista. «A los 40 minutos habían creado situaciones pero sin ser demasiado como pensábamos». «Llegamos enteros a Venezuela, depende de nosotros ir al Repechaje, no tengo ninguna duda que vamos a conseguir el objetivo. Nosotros en Maturín somos fuertes. Al país le digo que el martes tenemos una oportunidad hermosa de concretar y lograr el repechaje. Confíen en este grupo».

Venezuela tiene que ligar una derrota de Bolivia ante Brasil el próximo 9 de septiembre. De esa manera se quedaría con el puesto de repechaje.

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