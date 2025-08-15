Compartir

La propuesta para reemplazar bombonas estaría planteada dijo José Luis Rodríguez, presidente de la Confederación de la Industria del Gas (Coningas). Este aseguró que las instituciones estarían conversando del tema.

Esto daría la opción de organizar un plan nacional para sustituir cilindros que se encuentran deteriorados. Dijo Rodríguez que en las conversaciones están el Ministerio de Hidrocarburos, PDVSA Gas entre otros.

Insistió Rodríguez en una entrevista para el circuito Unión Radio que las propuestas y lo planteado estaría bastante adelantado por parte de las autoridades que llevan el gas en el país.

Resaltó que los planteamientos pudieran captar la atención de mayores inversionistas en el país, no solo los de las autoridades del gas. Estarían también la banca pública como privada para de esta manera dar mayor peso a la propuesta.

Propuesta para reemplazar bombonas en el país

“Es un tema donde tenemos que apostar desde todas las instancias, tanto empresas públicas como privadas a la normalización de los procesos de entrega y de instalación. No es sólo un tema de equipos”, dijo.

Indicó que el proyecto estaría involucrando a empresas siderúrgicas del sector para hacer una alianza en la fabricación de cilindros. Como para crear talleres de reparación de bombonas en el país.

Llamó a tener mayor conciencia en el país esto en materia de cuando se va a instalar una bombona. Donde hay que revisar muy bien las conexiones que se están haciendo y a manipular de manera debida las bombonas.

“Hoy en día nosotros vemos prácticas donde utilizan mangueras y arandelas de cualquier tipo y las instalaciones no son revisadas. Luego de ser instaladas para ver si queda escape y pienso que hay que crear más conciencia también en la manipulación, en el uso consciente y responsable de este servicio”, sentenció.

