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El programa La Bomba de Televen que por cierto se transmite a las once de la mañana es uno de los que supuestamente no está tan alto en sintonía. Es por ello que en el canal de la “bolita roja”, están observando los números.

Supuestamente hay varios programas de otros canales, como unos que transmiten en youtube que está restando la sintonía. El programa de chismes que es uno de los más antiguos en la televisión venezolana y ha estado siempre al día en los datos de artistas.

Hasta ahora pareciera ser un rumor para ver si levantan en los números y despegan como lo han hecho otras veces. El programa empezó hace años y ha estado siempre con muy altas o muy bajas.

Se dice que se le dará un tiempo y luego de eso se verá si salen de la “parrilla de programación” o se quedan nuevamente. Estos han estado siempre en la actualidad de chismes, incluso antes que lo digan otros programas.

Programa La Bomba

Lo otro es ver que programa iría en ese horario, el cual de verdad este parece ser uno de los que se queda, ya que siempre aparece entre los favoritos de las personas. Veremos qué pasará en los próximos días.

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La farándula venezolana ha estado también en alzas desde hace unos meses, artistas, actrices, giras y hasta videos prohibidos han estado en la palestra en los últimos días. Veremos que pasará por fin con este programa.

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