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Lo que se sabe de la gasolina Súper Premium en Venezuela

By Danny Valdiviezo
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gasolina Súper Premium en Venezuela

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La gasolina Súper Premium en Venezuela de 97 octanos estaría siendo vendida por los momentos en ocho estaciones de servicio en Caracas. La información la dio a conocer el periodista Nelin Escalante.

Pdvsa empezará con un plan piloto, el cual sería dado a conocer por la empresa petrolera próximamente. Dicho combustible sería para vehículos de alta exigencia, aun no se ha dado a conocer donde estarían dichas estaciones de servicio.

Hasta ahora se espera por el anuncio oficial de cómo se distribuirá la misma y de cuándo comenzará a venderse.

Gasolina Súper Premium en Venezuela

En la actualidad en el país, hay vehículos más modernos que requieren una gasolina especial. La misma luego llegaría a todo el país, sin afectar por supuesto la distribución de la gasolina tradicional.

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Source2001/Nelin Escalante
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