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La Gripe H3N2 K, conocida como la Variante K ha venido avanzando con un comportamiento poco usual. Esta ha sido una variante que se ha ubicado en países de Europa como en Estados Unidos con un acelerado aumento de contagios.

En esta temporada de gripe la misma ha generado además un aumento sostenido de consultas médicas. Tiene según los estudios una circulación simultánea con otros virus respiratorios en la actualidad.

Dijo la Organización Mundial de la salud que en España los números de contagios han aumentado considerablemente. Como en países de Europa, entre ellos Reino Unido, Italia, Francia además de Alemania.

La Variante K ha sido dominante también en Japón, zonas de Asia como en Canadá y Estados Unidos. El avance de la misma pudiera extenderse hasta la temporada de primavera del año 2026.

Gripe H3N2 K, es más contagiosa

Por su parte, Marta Cohén, patóloga pediátrica en el Reino Unido dijo que la misma es mucho más contagiosa. Esto debido a que presenta siete mutaciones adicionales en la proteína de hemaglutinina del virus influenza A.

Hasta ahora en América Latina no se ha registrado el primer caso, a pesar de la gripe que hay actualmente en varios países de la región. La Organización Panamericana de la Salud llamó a reforzar los planes de preparación y servicios ante esta influenza como por otros virus.

“El brote anticipado comenzó en agosto, cuando el virus K se detectó por primera vez en Australia, según información de la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, se registraron casos en Nueva Zelanda y en septiembre llegó a Europa”, dijo Cohén.

“Actualmente, está presente en 34 países aproximadamente, aunque todavía no se han confirmado casos en Sudamérica“, agregó Cohen a Infobae.

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