Los casos antidopaje 2024 2025 están en el tapete del mundo deportivo venezolano. En las últimas horas, Giusseppe Palmisano presidente de la LVBP, destacó que la Liga Venezolana de Beisbol Profesional dará a conocer los nombres de los jugadores.

Dijo que en los próximos días se dará públicamente los nombres de estos jugadores del circuito venezolano como los casos. Indicó que la lista no se ha dado ya que hay jugadores que han apelado.

Casos antidopaje de la LVBP 2024 2025

Como indicó que los casos han sido revisados por la LVBP y dijo que las apelaciones están en su derecho. Recordemos que en la temporada 2019 2020 el programa antidopaje había sido derogado debido a altos costos.

En la zafra 2023 2024 la misma regresó, donde se dieron a conocer tres casos de peloteros. Como lo son Jhoulys Chacín de Leones del Caracas, Félix Doubront de Bravos de Margarita además del caso de Bruce Rondón de Tigres de Aragua.

