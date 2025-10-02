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Los rituales esotéricos en las calles de Nueva York han sido noticia en las últimas horas, al encontrarse algunas aves muertas en “La Gran Manzana”. Luego de varios meses las personas han encontrado animales muertos.

Para muchos son rituales de brujería que están haciendo en las calles neoyorquinas. Estas han sido vistas en algunos vecindarios, donde pocos han querido hablar del tema. En Manhattan se han encontrado algunas aves muertas.

Esta semana fueron encontradas algunas aves sin vida, este sería ya el tercer descubrimiento que encuentran en más de un año. En Manhattan en el mes de mayo se hizo noticia viral las aves muertas.

Rituales esotéricos en las calles de Nueva York

Hay zonas en Nueva York, donde hay personas que leen el tarot, y hacen rituales de buena suerte. Pero el tema de los animales muertos ha sido uno de los que ha despertado mayor interés.

Las aves se encuentran aparentemente sacrificadas, incluso, esto ha despertado sospechas y se habla de personas que están en ritos de esoterismo. En la capital del mundo, el tema ha sido uno de los más virales.

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Por supuesto, de las autoridades adentrarse en el tema, encontraría un extenso caso de maltrato animal el cual daría muchos años de cárcel a las personas que estarían detrás del mismo.

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