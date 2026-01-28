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El bloqueo de Amazon a Magis TV conocida ahora como Xuper TV comenzó en los últimos días. El gigante tecnológico actualmente bloqueó las aplicaciones que no están autorizadas entre ellas Magis TV.

Esto en los dispositivos como FireTV Stick, estos equipos son conocidos por convertir cualquier televisor en un centro multimedia. Además con accesos ilimitados a servicios de streaming, como también dar acceso a aplicaciones como a juegos.

Amazon se ha concentrado en controlar estas plataformas que brindan contenido sin permiso y sin autorización. La empresa informó que el sistema operativo de dichos dispositivos quedan bloqueados ahora con la nueva medida.

Bloqueo de Amazon a Magis TV

Desde hace tiempo Magis TV ha sido denunciada por brindar acceso a plataformas privadas y donde debes tener suscripción. Es por ello que ahora Amazon ha sido estricto, de igual modo se ha aconsejado no descargar la misma.

Esta puede dejar al descubierto tu contenido además de datos que pueden quedar vulnerables. Amazon busca frenar el auge de acceso a canales de pago sin autorización en varias naciones.

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