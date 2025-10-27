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El certamen de Miss Universo 2025 generó preocupación en las últimas horas ya que con el fallecimiento de la Reina Madre de ese país se dio un año de duelo. Por lo cual estarán suspendidas celebraciones como eventos.

La noche del domingo había una gran preocupación entre los organizadores del concurso de belleza más importante del mundo. El cual reúne a las ganadoras de cada país, pero anoche se llegó a un acuerdo con las autoridades tailandesas.

Al parecer no se muda de Tailandia, el mismo se quedará en esa nación, solo que se va a restringir algunos de los actos. Por el contrario, se espera que las participantes estén en un homenaje a la Reina Madre.

No se sabe si con vestidos de luto, pero sería un acto en el cual estén todas las candidatas las cuales visitarían el recinto donde estará descansando la Reina. Hasta ahora es lo que se conoce en cuanto al concurso.

Certamen de Miss Universo 2025, Stephany Abasali lista

Nuestra “máxima carta”, Miss Venezuela, Stephany Abasali ya en redes sociales mostró todo el “arsenal” de maletas que lleva para dicho concurso. Unas cuantas joyas y accesorios que lucirá en los distintos actos.

La embajadora de la belleza venezolana, llegó ya, ataviada de negro por el luto. Abasali está bien preparada en cuanto a lo que es el idioma inglés por el cual no se va a necesitar un traductor. El cual ha sido algo que ha frenado el desempeño de las criollas.

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Stephany es desde ya una de las favoritas para dicho concurso, se ha preparado bastante bien. El concurso se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025.

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