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Lo que se sabe del ejemplar marino ubicado en Patanemo (VIDEO)

By Redacción Carabobo
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tiburón cigarro en Puerto Cabello
El ejemplar fue encontrado en la bahía de Patanemo.

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El ejemplar marino ubicado en Patanemo fue un varamiento de un cachalote pigmeo Kogia. El mismo fue analizado y luego liberado. Esto gracias a los protocolos de atención que se activaron el domingo.

Entre ellos hecho por los prestadores de servicios, pescadores, salvavidas de INCRET, salvavidas de ASOCIPATYS y la comunidad de Patanemo; dijeron nuestros aliados de Patanemo Turismo.

“Como parte del procedimiento, el ejemplar fue trasladado a la Base Naval Agustín Armario, en Puerto Cabello, específicamente al sector Playa Delfín. Donde permaneció bajo monitoría y evaluación especializada”, explicaron.

Lo que se sabe del ejemplar marino ubicado en Patanemo

La atención se realizó en coordinación con la Policía Acuática, Vigilancia Costera, INEA, INPARQUES, INSOPESCA y Misión Nevado. Con la participación de un equipo multidisciplinario de especialistas, médicos veterinarios y biólogos, bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

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SourcePatanemo Turismo
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