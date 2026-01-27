Compartir

El ejemplar marino ubicado en Patanemo fue un varamiento de un cachalote pigmeo Kogia. El mismo fue analizado y luego liberado. Esto gracias a los protocolos de atención que se activaron el domingo.

Entre ellos hecho por los prestadores de servicios, pescadores, salvavidas de INCRET, salvavidas de ASOCIPATYS y la comunidad de Patanemo; dijeron nuestros aliados de Patanemo Turismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝗣𝗮𝘁𝗮𝗻𝗲𝗺𝗼 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 | Prestador de Servicios | Guías Turísticos (@patanemoturismo)

“Como parte del procedimiento, el ejemplar fue trasladado a la Base Naval Agustín Armario, en Puerto Cabello, específicamente al sector Playa Delfín. Donde permaneció bajo monitoría y evaluación especializada”, explicaron.

Lo que se sabe del ejemplar marino ubicado en Patanemo

La atención se realizó en coordinación con la Policía Acuática, Vigilancia Costera, INEA, INPARQUES, INSOPESCA y Misión Nevado. Con la participación de un equipo multidisciplinario de especialistas, médicos veterinarios y biólogos, bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas