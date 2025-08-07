jueves, agosto 7, 2025
Localizan cadáveres de dos mujeres en las últimas horas

Autoridades localizaron dos cadáveres de mujeres Trujillo y Anzoátegui durante las últimas horas.

Uno de los cuerpos es de Ana Cecilia Carreazo Briceño (18), el cual fue localizado metido entre los manglares que rodean el Balneario de Boca de Uchire (Anzoátegui).

Ana Cecilia salió de su residencia con un hombre sin informarle a sus familiares. El cadáver presentó una herida alrededor del cuello. Las autoridades policiales están tras la búsqueda del hombre con el cual había salido Ana Cecilia para que aclare los hechos.

El otro cadáver hallado es el de Yusveli del Carmen Crespo Montilla (33). Se encontraba en La Peña de Niquitao, municipio Boconó (Trujillo). El cuerpo presentaba un disparo. Yusveli dejó una niña.

Se espera que en las próximas horas se puedan obtener más detalles que ayuden a esclarecer las circunstancias que rodearon este trágico suceso.

Noticias 24 Carabobo

