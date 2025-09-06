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La noche del 2 de septiembre, varias lanchas naufragaron en el Lago de Maracaibo debido a los fuertes vientos, dejando cinco pescadores fallecidos.

Autoridades iniciaron las labores de búsqueda de los pescadores en La Cañada de Urdaneta, encontrando cuatro cadáveres e identificados como Arbenis Fernández, de 54 años; Jonny Galué Polanco, de 36; Yorman Castillo Ortega, de 31, y Antonio González, de 43.

Sin embargo, otro pescador se encontraba desaparecido, hasta que fue hallado su cuerpo en aguas del Lago de Maracaibo. La víctima fue identificada como, Yovani Benito González, de 41 años.

Pescador ahogado en el Lago de Maracaibo

Al desaparecer en aguas del Lago, sus demás compañeros y familiares reportaron la situación a los organismos competentes, por lo que efectivos de Protección Civil Zulia, Bomberos de la Cañada de Urdaneta y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se activaron en las labores de búsqueda y rescate.

Presuntamente, una mujer también se encuentra desaparecida y las autoridades siguen en la búsqueda.

Tanto Benito González como, Albany Enrique Fernández, de 53 años, Jhony Alexis Galue Polanco, de 50, Johandry Alexis Galue Galue, de 30 y Yorman Rafael Castillo Ortega, de 30 años, se encontraban en sus respectivas lanchas, cuando fueron sorprendidos por el temporal de lluvia y ráfagas de vientos huracanados.

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