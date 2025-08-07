Compartir

Un caballo fue localizado desmembrado la mañana de este miércoles en la Unidad Educativa Robert Serra en el sector Ciudad Socialista Los Aviadores del municipio Libertador en Aragua.

El hallazgo causó indignación y repudio entre los docentes y representantes del plantel, quienes quedaron alarmados tras observar la cabeza del caballo al pie de un árbol.

Quienes perpetraron este acto se llevaron las mejores presas del equino y abandonaron el esqueleto y otras partes del animal.

El descubrimiento apunta a la presunta operación de bandas delictivas que se dedican al robo de sementales de las zonas rurales aledañas. Se cree que los animales son sacrificados para comercializar su carne de manera clandestina.

Los residentes de la zona lamentaron la situación y exigen justicia ante la muerte del caballo. Extendieron el llamado al defensor de los animales y al fiscal general de la República, Tarek William Saab, y a la Brigada de Protección Animal de la Policía Nacional Bolivariana para que tomen cartas en el asunto y se haga justicia por el equino.

