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Una osamenta de un hombre desaparecido fue encontrada en un terreno en el municipio Los Guayos. Autoridades hallaron la osamenta carbonizada en la zona de Paraparal, al este de ese municipio.

Las comisiones estaban en la búsqueda de Luis Alberto Sabino Portillo de 52 años de edad. Esta se encontraba desaparecido desde el pasado 26 de diciembre de 2025. La Delegación Municipal de Valencia está cargo de las investigaciones.

Se informó que dicha osamenta estaba cercana a la conocida calle del hambre que hay en la urbanización Paraparal. Los detectives del CICPC estuvieron recabando evidencias en el lugar para iniciar las investigaciones.

Osamenta de un hombre desaparecido

Dicha comisión de la policía científica traslado los restos óseos a la sede de medicina forense ubicada en el Hospital Central de Valencia. Se harán las pericias correspondientes en torno a este caso.

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Se pudo conocer que se maneja este hecho como un presunto homicidio. Se espera por el resultado de las averiguaciones y análisis hechos por los detectives de la Delegación Municipal de Valencia.

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