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Los amuletos de la buena suerte más famosos en los negocios de Venezuela son varios. Algunos de estos los hemos visto dentro del negocio, en el mostrador o vitrina. Incluso guindados en el techo.

No importa cuál sea la tendencia, esotérica o religiosa, muchos de estos están con el propósito que el negocio sea próspero y se mantenga. Incluso hay negocios donde los hay de todo tipo. Con el fin de vender.

La gatita que mueve la pata se llama Maneki-neko conocido popularmente como el «gato de la suerte» o «gato de la fortuna» japonés. Es un amuleto tradicional que mueve su pata para atraer prosperidad, clientes, dinero o buena suerte a negocios y hogares.

Importante saber, Pata izquierda: Atrae clientes, visitas o felicidad. Pata derecha: Atrae dinero, fortuna y prosperidad. Significado del movimiento: El gesto de la pata (palma hacia abajo) imita el saludo japonés para invitar a alguien a acercarse.

El equeco​​ o ekeko (del aimara iqiqu)​​ es un símbolo andino de la abundancia, fecundidad y alegría. Un equeco cargado de bienes. Este incluso lo colocan en el mostrador, importante no tocarlo, el mismo es uno de los secretos más ancestrales de los comerciantes.

La lengua de suegra (Sansevieria), conocida por su forma vertical y puntos afilados, es valorada en el Feng Shui como un amuleto para el éxito. La prosperidad y la protección contra malas energías en negocios y hogares. Para maximizar sus beneficios, se recomienda colocarla cerca de la entrada principal o en la esquina de la riqueza, actuando como un escudo protector que atrae abundancia.

Los amuletos de la buena suerte más famosos en los negocios en Venezuela

Los móviles de sonido o campanas de viento en el Feng Shui son herramientas poderosas para los negocios, usadas para activar el Chi (energía) positivo. Disipar energías negativas, y armonizar espacios, atrayendo prosperidad y éxito. Se colocan estratégicamente en entradas, pasillos largos o esquinas oscuras para mejorar la energía.

Campana pequeña en la puerta, la campana pequeña se coloca en la puerta del negocio, con el fin de que suene cada vez que alguien entre. Este sonido es poderoso para alejar malas energías y atraer las buenas.

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