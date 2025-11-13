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Quemar laurel en casa tiene varios beneficios asociados, como la purificación energética y la atracción de prosperidad, según creencias espirituales y del Feng Shui. Además, se le atribuyen beneficios para la salud mental y física.

Como la reducción del estrés, la ansiedad y el alivio de dolores de cabeza, además de la mejora de la concentración y la función respiratoria. La misma la puedes hacer antes de limpiar a fondo la casa.

Beneficios espirituales y energéticos del quemar laurel en casa

Purificación: Se cree que el humo limpia el ambiente de energías negativas y estancadas, creando un espacio más armónico.

Atracción de prosperidad: Se utiliza en rituales para atraer la buena fortuna, el éxito y la abundancia económica.

Protección: Se considera que ayuda a alejar las malas energías y la envidia del hogar.

Reducción del estrés y la ansiedad: El aroma del laurel tiene efectos relajantes que pueden ayudar a calmar la mente y el cuerpo.

Alivio de dolores de cabeza: El humo puede ayudar a aliviar dolores de cabeza y migrañas.

Más recomendaciones

Mejora de la concentración: Se cree que estimula la mente, disipa bloqueos mentales y mejora la concentración.

Salud respiratoria: Los vapores pueden ayudar a limpiar las vías respiratorias y son beneficiosos en casos de alergias o resfriados.

Relajación muscular: El humo puede ayudar a relajar los músculos tensos.

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