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Los bonos Patria en diciembre 2025 que se van a pagar son varios, estos estarán en la agenda desde hoy y hasta el próximo 13 de este mes. Así que muy pendiente del número 3532 si te llega un mensaje.

Recuerda que el ejecutivo nacional sigue entregando las ayudas económicas mensuales empezando por los abuelos. Estos estarán cobrando 130 bolívares en la Misión 100% Amor Mayor.

Bono Beca Universitaria (estudiantes universitarios): 1.485,10 bolívares. Esta bonificación es para los estudiantes afiliados al Sistema Patria como a las distintas misiones educativas que hay en el país.

Los Bonos Patria en diciembre 2025

Beca Enseñanza Media (estudiantes de bachillerato): 990,00 bolívares. Dicha bonificación va para los estudiantes de educación media que están afiliados al Sistema Patria.

Bono de Corresponsabilidad y formación: Esta bonificación es para los trabajadores de nómina especial, el pago pudiera estar en el mes de diciembre por el orden de los 12 mil bolívares. Este bono comenzará a pagarse próximamente.

Hasta este miércoles 10 de diciembre se terminará de cancelar el Bono único Familiar que comenzó a pagarse desde la semana pasada por un monto de 3.705 bolívares.

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