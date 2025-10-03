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Los cambios del clima en octubre 2025 serán tendencia dijo la tarotista Mhoni Vidente en las últimas horas. Destacó que el frío estará presente mucho antes de lo previsto en varios países de América del Norte.

Pero no es solo eso, ya que dijo que se vería nieve en otros lugares, como frío donde antes reinaba el calor. Y sorprendentemente donde había temperaturas altas habrá temperaturas bajo cero.

“En lugares donde antes no nevaba, comenzará a nevar. Lugares donde no hacía frío, caerá la temperatura a grados bajo cero”, dijo Mhoni Vidente. Se espera por esos países que dijo la conocida tarotista.

Los cambios del clima en octubre 2025

Indicó que esto sería parte de lo que es la renovación de la tierra, pero que se esperan también como huracanes y sismos. Resaltó que la tierra empieza una nueva etapa de vida en este octubre de 2025.

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Señaló que esos cambios del clima se pudieran esperar antes o después de lo que es el 21 de octubre. Comentó que estos serán los días de una transformación del clima en nuestro planeta.

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