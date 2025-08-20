Compartir

Los casos de los Hermanos García, Javier y Pedro murieron en circunstancias similares en Caracas. El asesinato del periodista Javier García de 37 años fue uno de los más sonados. Aquel 17 de junio de 2008, el comunicador y ancla del noticiero El Observador de RCTV fue encontrado sin vida.

Javier era una de las personas más apreciadas del mundo de la televisión, pero su muerte sorprendió al público televisivo. Fue encontrado con varias puñaladas en el interior de su apartamento; en Colinas de Bello Monte en Caracas.

Los familiares buscaban comunicarse con él, hasta que fue encontrado sin vida en el apartamento. Un trabajo de investigación exhaustivo hecho por la policía científica permitió dar con el autor del hecho.

Isaac Molleda se encontraba bajo los efectos de las drogas cuando le quitó la vida al periodista en su casa. Fue capturado en un hotel de la avenida Andrés Bello, el CICPC, lo capturó por un sujeto que se hizo pasar por “cliente”.

Las personas lamentaron la muerte del periodista, sin saber que su hermano iba a sufrir lo mismo diez años después. En el año 2018, en el mes de marzo, Pedro García era encontrado muerto en el mismo apartamento donde murió su hermano.

Falleciendo en las mismas circunstancias en las cuales murió Javier, Pedro de 53 años de edad, era médico, ingresó la noche del 11 de marzo al apartamento con un hombre. Pero los vecinos escucharon gritos como golpes en el lugar.

Unas horas después, el sujeto que había ingresado con García salió del apartamento. Los vecinos llamaron a la Policía de Baruta, la puerta no tenía signos de violencia, pero en una de las habitaciones encontraron sin vida a Pedro.

Un trabajo de investigación permitió la captura de Fernando Antonio García Gutiérrez de 19 años, quien quedó señalado del caso. El día del hecho este decidió asesinar a García para robarlo y huir del lugar.

