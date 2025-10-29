Compartir

Muchas personas comienzan desde ya a buscar la ropa y los colores de moda para los días de Navidad. Aunque falta mucho para el 24 y 31, algunos comienzan a ver precios y a ver modelos.

Los vendedores en la ciudad de Valencia destacaron algunos colores que pudieran estar de moda para esos días. Indicaron que los vestidos vuelven a estar de moda para las damas y jóvenes.

Estos bien pudieran ser vestidos tipo coctel los cuales estarán de moda en colores blanco, dorado o champagne. Destacaron que esa será la tendencia que se ve desde ahora, pero que la misma podría cambiar.

Indicaron que la mujer venezolana es muy práctica pero elegante es por ello que no pierde el glamour, por el contrario siempre busca distinguir. Indicaron que esa es la tendencia que se maneja hasta ahora.

Colores que estarán de moda para los días de Navidad

Mientras que el azul rey sigue siendo el color recomendado para los caballeros, combinado con un pantalón negro. Esa es la moda que podría trazar el camino para los días 24 y 31 en nuestro país.

Como es conocido, muchas personas acostumbran a estrenar ropa, como también la conocida ropa interior amarilla o verde. “Tanto la ropa interior amarilla o la verde como símbolo del dinero es algo que por tradición se vende en nuestra ciudad”; dijo Magaly Pérez, vendedora.

Ropa tradicional como un jeans para damas o caballeros son también una de las que siempre se busca para un 24. Esta con una camisa casual para caballeros o una blusa elegante para las damas.

Indicaron que falta todavía muchos días para que llegue diciembre, desde ya todas las tiendas en Valencia tanto en el centro como en los centros comerciales; estarán esperando por los clientes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas