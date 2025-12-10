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Los conflictos marcarán el 2026 según las profecías de Nostradamus. En los escritos del francés se habla de lo que serían los conflictos internacionales, los cuales pudieran aumentar para el año entrante.

Justamente en la cuarteta 26 la señalan como lo que pudiera ocurrir el año próximo, cabe destacar que lo escrito por el boticario data de 1555. Los conocedores resaltan que pudiera ocurrir un conflicto largo.

Sería un conflicto entre países de oriente como de occidente, Nostradamus no señaló países pero indican que pudieran ser protagonistas naciones de Asia y América. O incluso conflictos en Europa.

Los conflictos marcarán el 2026 según las profecías de Nostradamus

Nostradamus dijo que una larga guerra podría ocurrir la cual la asocian con el año próximo. La misma sería un conflicto global el cual pudiera durar siete meses. Según lo que el había escrito en esos tiempos.

En una de sus centurias señala que algo pudiera ocasionar dicho conflicto entre algunas naciones. “Siete meses de gran guerra, gente muerta por el mal”, interpretada como un posible conflicto global entre Oriente y Occidente.

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