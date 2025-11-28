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Los delitos de Víctor Colmenares Lupión son dos, uno de ellos el femicidio de la modelo Marisol Da Silva Vieira. En el cerro el Ávila, que sigue siendo uno de los crímenes más fuertes de esos años en el país.

El 13 de febrero de 1993 la modelo fue encontrada sin vida y con signos de violencia, y en las investigaciones del caso se encontró a Colmenares como el autor del hecho. Aunque hay versiones que apuntan que pudo estar acompañado de dos sujetos más. Uno de ellos un hombre de barba de candado, el cual no se tiene mayores pistas.

Aquel femicidio fue uno de los más sonados en el país, la joven modelo subía al cerro para ejercitarse, era uno de los rostros conocidos por los comerciales en televisión. Ese día, el 12 de febrero de 1993 desapareció y encontrada al otro día en el cerro.

Colmenares era un tipo conocido en el este de Caracas, incluso decían que a veces vestía de médico como de piloto de aviones. Esto para presuntamente cazar una buena cola y moverse por Caracas sin pagar un taxi.

Los delitos de Víctor Colmenares Lupión

Los tribunales en 1993 lo condenaron a 30 años de prisión, pero por beneficios procesales además de buena conducta salió en libertad 18 años después del crimen. Colmenares estaba de nuevo en la calle.

Luego entre los años 2012 o 2013 se conoció del segundo delito cometido por Colmenares, un femicidio que estuvo a punto de cometer. Contrata una “dama de compañía” cuando estaba hospedado en un hotel en la Gran Caracas.

Allí Víctor intentó asesinar a la joven, esta pudo mediante su astucia salir por la ventana del hotel y poder pedir ayuda. Enseguida las autoridades llegaron al lugar deteniéndolo en el sitio. Los tribunales volvieron a condenarlo. En la actualidad está pagando condena.

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