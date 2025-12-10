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Los Eternos Rivales se miden en Valencia hoy a partir de las siete de la noche, tres juegos se realizarán hoy en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Magallanes y Caracas se mantienen fuera de la clasificación.

Este juego será de vital importancia para ambos equipos, al igual que Tiburones esperan entrar en la clasificación. No la tienen fácil estos tres equipos teniendo en cuenta que en la parte alta parece que todo se está definiendo.

Bravos de Margarita está en el primer lugar, luego Tigres y Águilas además de Caribes se están metiendo de lleno en la clasificación. Caribes no es la sombra de lo que fue el año pasado ahora lucha los juegos.

Magallanes por su parte viene de una dura derrota sufrida en San Cristóbal cuando cayeron ante Caribes de Anzoátegui. Los bucaneros estaban adelante en la pizarra con diferencia de cinco carreras, pero Balbino y Herlis Rodríguez voltearon el juego.

Los Eternos Rivales se miden en Valencia

Caracas por su parte está obligado a ganar, como a pasar la página de problemas que ha tenido en los últimos días. Se espera que el estadio de Valencia, el José Bernardo Pérez esté lleno hoy en horas de la noche.

El resto de la jornada la completan Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira en el estadio de la UCV a las 6:30 de la tarde. Y Cardenales de Lara visita a Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz. Bravos y Águilas estarán de descanso.

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