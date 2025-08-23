Compartir

Son muchos los reportes de los extraños carritos de helados de Virginia en Estados Unidos. Estos luego de las nueve o diez de la noche están en algunas zonas, buscando que los niños se acerquen a esa hora a comprar helados.

Los vistosos carros de helados con luces de colores, las ventanas decoradas y música alegre buscan a los niños para que vayan a comprar. Pero algunos están dudosos de salir a ir por un helado luego de las diez de la noche, menos en zonas oscuras.

Hay un debate entre lo que han dicho los habitantes de esa zona de Estados Unidos como lo que dijo la policía. Algunos habitantes dijeron que había niños desaparecidos y que los carros eran para captarlos y llevárselos.

La policía de Virginia desmintió lo dicho por algunas personas y dijeron que no hay reportes de niños desaparecidos. Los uniformados si dijeron que han denunciado a los carros de helados que están llegando en horas de la noche.

Resaltaron que es muy diferente ver un carro de helados a las seis de la tarde o máximo siete de la noche. Pero estos, supuestamente están luego de las nueve de la noche y lo extraño es que estos tienen las ventanas de ventas cerradas.

Los extraños carritos de helados de Virginia

La policía dijo que estos pueden operar entre el día y la medianoche, pero los vecinos de los urbanismos dijeron que estos llegan a zonas oscuras y con las luces y la música encendida. Comentaron que todo esto da mucho que pensar.

Por ahora, la policía dijo que se mantendrán en vigilancia ante cualquier desaparición, pero que las mismas son falsas. Las autoridades comentaron que no han tenido reportes de niños desaparecidos en ese estado.

Los carritos de helados se ven nuevos, con marcas nuevas, luces completamente nuevas. Pero que es extraño ya que estos están en algunas zonas hasta un poco más de la medianoche esperando por niños.

