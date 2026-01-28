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Los misterios del Titanic se están resolviendo gracias a la tecnología de escaneo 3D, revelando que el naufragio no se debió a un corte limpio del iceberg. Sino a fallos estructurales y remaches frágiles.

Simulaciones de IA indican que 500 personas más pudieron sobrevivir con mejor organización. Para la época y donde supuestamente se viajaba en un barco seguro no había protocolos de seguridad.

Los misterios del Titanic

Aquí se detallan los principales hallazgos y misterios revelados por la tecnología: El impacto real: Estudios con IA y recreaciones 3D han demostrado que el iceberg no hizo un corte limpio. Sino que causó una onda de choque que deformó planchas y provocó el fallo de remaches de menor calidad, rompiendo el casco.

La ruptura en dos: Las simulaciones modernas confirmaron los testimonios de supervivientes sobre la ruptura del barco en la superficie. Demostrando que la popa y la proa se separaron violentamente antes de hundirse a 3.800 metros.

Historias humanas y el oficial Murdoch: El escaneo de 715.000 imágenes de alta resolución ha identificado objetos personales. Y ha limpiado la imagen del primer oficial William Murdoch, mostrando que permaneció en su puesto organizando la evacuación hasta el final.

El barco podría desaparecer

Desaparición inminente: Bacterias específicas, identificadas en estudios del pecio, están devorando el hierro del barco a gran velocidad. Y los expertos calculan que para 2030 el barco podría desaparecer por completo.

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Listas de pasajeros: La IA ha ayudado a corregir errores en los registros históricos, revelando historias de supervivientes anteriormente dados por desaparecidos.

El Iceberg: Fotos de la época mostradas en investigaciones indican la posible existencia de un iceberg con marcas de pintura roja, sugiriendo que era el responsable del impacto.

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