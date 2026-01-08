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Los Navegantes del Magallanes cayeron este miércoles ante los Caribes de Anzoátegui en el segundo choque del “Todos contra Todos”, con box score final de 8 carreras por 3, en el José Bernardo Pérez de Valencia.

En la lomita, José Torres abrió por la Nave y reflejó en 6.2 capítulos de labor el porqué de su escogencia como refuerzo, pues propinó ocho ponches, le conectaron cuatro imparables, no dio bases por bolas y permitió dos carreras limpias, sin embargo, la ofensiva no lo ayudó y terminó cargando con la derrota. Por otra parte, Ángel Cuenca laboró por Caribes en 4.0 episodios donde no permitió carreras ni cedió inatrapables.

En cuanto a las carreras del choque, los orientales anotaron en el primer capítulo producto de un jonrón solitario de Antonio Piñero, y luego, no fue hasta el inning siete que la tribu aprovechó el descontrol del relevo turco y tras cuatro boletos seguidos Aldrem Corredor y Diego Infante pisaron el plato.

Magallanes ante Caribes en Valencia

Después, en la octava el conjunto oriental fabricó un rally de cinco rayas protagonizado por un sencillo productor de dos de Carlos Mendoza, un pitcheo desviado de Alex Tovalin y un doble de Leonel Valera. Por otra parte, el buque acabó el no hitter en la baja del octavo capítulo tras un doble de Tucupita Marcano y en la novena un sencillo de Sandy León, un doble de Yasiel Puig y un rodado de Marcano produjeron las tres carreras navieras.

En los totales, Liarvis Breto (1-0) se adjudicó el lauro mientras que José Torres (0-1) cargó con la derrota. Magallanes descansará mañana jueves para regresar al “Coso de la Michelena” este viernes y disputar su segundo encuentro del Round Robin ante Caribes, en el cual el dominicano Esmil Rogers estará como abridor.

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