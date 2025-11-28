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Si encuentras una serpiente debes estar preparado, en primero lugar no debes atacarla, no utilices palos o piedras. En primer lugar mantén la calma, retrocede lentamente sin hacer movimientos bruscos y no intentes tocarla, atraparla o matarla.

Si está en tu propiedad, mantenla vigilada desde una distancia segura y llama a las autoridades competentes como Protección Civil. Además de bomberos o a la autoridad ambiental para que se encarguen de la situación.

Si encuentras una serpiente y los pasos a seguir

Mantén la calma: No grites ni hagas movimientos bruscos que puedan asustarla.

Retrocede lentamente: Aléjate de la serpiente paso a paso.

No la toques: Nunca intentes agarrarla, tocarla o matarla, ya que esto puede ser peligroso para ti y para el animal.

Observa y localiza: Mantén un ojo en ella desde una distancia segura y, si es posible, toma una foto para ayudar a identificarla más tarde.

Llama a profesionales: Contacta a las autoridades locales como Protección Civil, bomberos o la brigada animal para que un experto se encargue de la situación.

Describe la serpiente: Si puedes, describe su tamaño, color y cualquier otra característica distintiva a las autoridades, ya que esto puede ser útil para su identificación.

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