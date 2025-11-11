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La historia de los recogelocos de Caracas se remonta a décadas pasadas. Estos autobuses de la marca Mercedes Benz O-317 recorren aun toda la capital. Ya no hay tantos como antes, pero siguen en la carretera.

Estos deben su apodo a los vendedores ambulantes, como los conocidos trabajadores recoge lata. De allí que surgió ese apodo, el cual aun se conoce en la capital del país. Eran vehículos emblemáticos de las rutas urbanas, fabricados hasta 1976, que se convirtieron en un símbolo de la vida cotidiana caraqueña por décadas.

Modelos y características: Eran autobuses Mercedes-Benz O-317 fabricados y ensamblados en Caracas, reconocibles por sus grandes carrocerías. Conocidos algunos por su característico color blanco, con rayas rojas y letras azules en la parte del aviso.

Importancia histórica: Los recogelocos marcaron una época en la historia del transporte urbano de Caracas, siendo utilizados por generaciones de caraqueños. Cada uno de los caraqueños tiene una historia que contar de estos autobuses.

Los recogelocos de Caracas

Legado: A pesar de que la mayoría ya no circula, estos autobuses son recordados con cariño y algunos están siendo restaurados para preservar la memoria histórica de la ciudad. Ya algunos han sido restaurados.

Sobrevivientes del transporte, en los años setenta decían que llegarían al final con los Ikarus que trajo Diego Arria. Luego en 1983 se decía que por el Metro iban a desaparecer y siguieron y así a tantas soluciones de transporte, estos siguen rodando.

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En los años 90 con la descentralización, el entonces alcalde Claudio Fermín hizo una compra gigantesca de autobuses Encava. Se dijo que dejarían de circular, no quedó un Encava a pesar de los años y se mantienen los Mercedes Benz.

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