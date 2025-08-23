Compartir

Los recuerdos del Bar Tolo en el centro de Valencia específicamente en las calles Boyacá con Rondón siguen siendo inolvidables. Un lugar que aunque era pequeño marcó una pauta en nuestra ciudad.

De hecho, es uno de los diez sitios más recordados que hay en el centro y muchos incluso lo extrañan. En esa área había muchos bares pero este es uno de los que la gente más recuerda primero por la atención.

Se podía conversar amenamente de cualquier tema, sobre todo el beisbol, además de otros temas de la ciudad. Mucha gente de la zona iba a ese lugar, como otros “bohemios” que lo frecuentaban.

Son muy recordadas las “espumosas vestidas de novia”, como los huevos sancochados los cuales era el pasapalo predilecto de la noche. Como la popular “guarapita” la cual era excelente para compartir y hablar.

Bar Tolo en el centro de Valencia y el aviso

Entre las curiosidades que tenía el bar era una pizarra, un aviso que decía “Prevenidos al Bate”, donde estaban los morosos que tenían cuenta y que no iban al sitio. Pero el nombre estaba allí.

Daba mucha risa ver los nombres de conocidos quienes estuvieron en la pizarra del legendario bar. Muchos de estos se apresuraban en pagar para no aparecer en la lista negra de los deudores.

Con el tiempo, y los años a pesar que se mantenía abierto las personas dejaron de ir. Hasta que un día vimos como en el lugar abrieron una joyería, pero el sitio quedó grabado en la memoria de los valencianos.

De los que caminábamos el centro, de los que íbamos a la clínica Guerra Méndez o al liceo Buen Samaritano que está relativamente cerca del lugar. Siendo hasta ahora uno de los sitios que siempre recordamos.

