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Los tequeños de Catherine Fulop fueron tendencia en Argentina, la actriz venezolana fue al programa Otro Día Perdido. En el mismo fue la última invitada de este año y aprovechó de llevar una comida típica venezolana.

Catherine resaltó que los venezolanos cuando vamos a un lugar siempre llevamos algo, “nunca llegamos con las manos vacías”. Por el contrario hay algo siempre que llevar para compartir, y más una buena bandeja de tequeños.

Dijo “La Fulop” que aprovechó ella misma de prepararlos para que conocieran parte de lo que es este famoso plato. Indicó que ella misma estuvo al frente de la preparación y dijo que fueron hechos en casa.

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Los tequeños de Catherine Fulop

La protagonista de Abigail es una de las más apreciadas en Argentina y no ha perdido esa chispa venezolana de siempre sorprender a la gente con nuestras raíces. Esta vez preparó tequeños, Catherine ha sido siempre tendencia en Argentina.

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