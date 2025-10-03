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La lista es larga de los terremotos más fuertes que han ocurrido en Venezuela. Recordemos que nuestro país tiene varias fallas tectónicas y es un país sísmico. A lo largo de la historia han ocurrido temblores devastadores.

San Bernabé, sucedió el 11 de junio de 1641 con magnitud de 6.0 como de 6.3. Este afectó los estados centrales, entre ellos La Guaira, Caracas como los Valles del Tuy. Dejó un saldo de 300 fallecidos.

Caracas, 26 de marzo de 1812, este fue uno de los terremotos más fuertes ocurridos en nuestro país. Tuvo una magnitud de 7.1 como de 8.0, sucedió el jueves de una Semana Santa, se sintió en ciudades como Caracas, La Guaira, Lara y Mérida. Con muertes que rondaron entre los 15 mil y 26 mil.

Terremotos más fuertes que han ocurrido en Venezuela

Cumaná, al oriente del país, este sucedió un 17 de julio de 1853 con un aproximado de magnitud entre los 7.2 y 74. Dejando más de mil fallecidos, destruyendo toda la capital del estado Sucre.

Los Andes, 28 de abril de 1894, este temblor afectó a parte de la región andina. Con epicentro en Mérida, de magnitud 7.0, dejando 300 y 350 fallecidos en esos tiempos. Como más de 20 mil personas sin viviendas.

San Narciso (estado Miranda), el 29 de octubre de 1900 un fuerte movimiento telúrico afectó a la entidad mirandina. De magnitud 7.6 y 8.0 con más de 20 victimas fatales.

Cumaná, 17 de enero de 1929, ocurrió el terremoto de Cumaná de magnitud 7.0. Causó un tsunami con olas de cinco y seis metros de altura. Dejando cerca de mil o 1.600 fallecidos en la zona del oriente del país.

Caracas, 29 de julio de 1967, el terremoto de magnitud 6.7 tuvo un epicentro en el litoral central. Este es uno de los más recordados, dejó un saldo de 236 personas fallecidas y dos mil lesionados.

Más temblores

Cariaco estado Sucre, 9 de julio de 1997, de una magnitud 7.0 afectó a gran parte del estado Sucre, como Cumaná. Dejó un saldo de 73 personas muertas, además daños graves en viviendas y obras.

Carabobo, 12 de septiembre de 2009, era un sábado en horas de la tarde cuando ocurrió un fuerte sismo de magnitud 6.4 y tuvo como epicentro las costas carabobeñas. Dejó 16 lesionados y daños leves

Estado Sucre, 21 de agosto de 2018, este ha sido uno de los sismos más fuertes, de 6.9 en la Escala de Richter. Llegó a sentirse en el oriente y centro del país. Causando pánico como daños considerables.

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