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En 1990 hubo por parte de las televisoras un empuje contundente a la fe con los unitarios de José Gregorio Hernández. Verdaderas joyas que quedaron para la eternidad y donde Venevisión y RCTV colocaron su talento.

Ambos canales se botaron ya que grabaron en locaciones por donde transitó el médico de los pobres. Ya previamente en los años 60, RCTV había hecho una serie del doctor de varios capítulos; que luego llevaron a formato de película. La misma interpretada por el actor Américo Montero.

Mariano Álvarez y Flavio Caballero se sobraron en extraordinarios papeles hechos sobre el médico. El objetivo era precisamente el mostrar la vida del doctor trujillano; desde que estudió hasta que murió.

Los Unitarios de José Gregorio Hernández

En ambos documentales se mostró la vida y obra del médico, su posición ante el gobierno de Juan Vicente Gómez; como otras vivencias. El laico estuvo a punto de convertirse al sacerdocio pero luego retornó a la medicina.

Uno de los unitarios de José Gregorio Hernández es el encarnado por Mariano Álvarez; el mismo hecho por Venevisión. Un papel verdaderamente magistral, lo mejor fueron los ambientes; el barco, las iglesias entre otros.

El de Flavio Caballero con RCTV tuvo una extraordinaria recepción también por las locaciones, En aquellos años la televisión era parte del entretenimiento venezolano; y sobraba calidad en ambos canales.

Más detalles

Hoy en día no se sabe si alguna de las productoras independientes haga proyectos sobre la vida del médico. Se espera que algunos de los canales actuales hagan una inversión y realice otra obra.

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