Osmel Sousa aclaró la polémica que surgió del Miss Venezuela en el Miss Universo ahora con el trabajando dentro del concurso de belleza. Ayer luego que se conoció del nombramiento del “Zar de la Belleza” muchos no estuvieron de acuerdo.

Destacaron en muchas páginas informativas que ahora el influiría para que Venezuela no gane otra corona. Muchos ven a Sousa ahora como una persona que está en contra del país por lo que en una conversación con Luis Olavarrieta aclaró que eso no será así.

Dijo que él no está allí para eso, y que eso depende del jurado, resaltó que el no es una persona de represalias. A pesar de que su relación con el concurso venezolano al final no terminó siendo lo que se esperaba.

«Yo he visto en muchas páginas que me felicitan. En otras dicen que ahora Venezuela no va a ganar. Que si yo voy a tomar represalias. Primero, yo no soy de las personas que toman represalias ni que odio a nadie. Cada uno que haga lo suyo, bien hecho, se acabó», dijo.

Miss Venezuela en el Miss Universo

«No tengo nada que ver, ni reprocharle a nadie. No tengo nada que pueda perjudicar algo. Yo haré lo que voy a hacer como lo hice siempre, pero sin molestar a nadie»; dijo a través de una llamada telefónica.

