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Lucecita influencer de contenido para adultos que había sido capturada hace unos días, señalada de microtráfico de drogas fue imputada por el Ministerio Público. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab

Dijo el Fiscal Saab en sus redes sociales que fueron imputados como privados de libertad por la Fiscalía del Área Metropolitana de Caracas las tres personas. Entre ellas Luz Celina Cervo (influencer) y Alix López como Yeinar Araque.

Los tres están señalados de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas además de Agavillamiento. A estas personas les fue incautado (11 gramos) de presunta droga denominada Tusi.

Lucecita influencer de contenido para adultos imputada por el Ministerio Público

El estupefaciente lo llevaban oculto en el vehículo que se trasladaban, ocasionándole un grande daño a la salud pública del pueblo venezolano; dijo el Fiscal Saab ayer domingo en horas de la tarde en sus redes sociales.

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Tanto el Ministerio Público, como demás autoridades del país siguen en la tarea articulada de la lucha contra las drogas. Tanto a nivel de tráfico a gran tamaño como de microtráfico en todo el país.

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