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Lúcete en la cocina preparando un pollo al ajillo

By Redacción Carabobo
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Pollo al ajillo

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Redacción Carabobo
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Nada como un pollo al ajillo en este lunes de Carnaval. Para los amantes del pollo esta es una receta que les va a encantar por su facilidad de preparación, corto tiempo de preparación y lo económico que resulta ya que se utilizan pocos ingredientes.

Este plato te será muy útil en los momentos con invitados ya que te dejará bien parado y todos te pedirán la receta.

Pollo al ajillo, ingredientes

1 pollo deshuesado y cortado en trozos grandes.

3 cabezas de ajo grandes pelados y cortados muy finamente.

1/2 litro de vino blanco.

Jugo de tres limones

Ralladura de un limón.

C/n sal

C/n pimienta molida.

C/n aceite

Preparación

Para comenzar colocamos en un bowl el pollo y le colocamos jugo de un limón, sal y pimienta necesaria y reservamos. En una sartén grande colocamos el aceite y lo llevamos a fuego bajo, cuando esté caliente agregamos los ajos y sin dejar de revolver lo movemos hasta que estén blandos.

Con el ajo ya blando en la misma sartén agregamos el pollo que tenemos reservado, ponemos el fuego alto y seguimos moviendo constantemente.

Cuando el pollo esté un poco dorado le agregamos el resto del jugo de limón, la ralladura de limón y el vino blanco, seguimos revolviendo. Cuando la preparación haya perdido líquido estará listo. Acompañar este plato con ensalada de pepino, lechuga y tomate.

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